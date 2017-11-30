Лавров переконує світ, що з Кримом "тему закрито"

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Четвер, 30 листопада 2017, 08:58

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров упевнений, що Крим не повернеться до складу України.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті Libero, повідомляє ТАСС.

"Тема закрита раз і назавжди", – сказав Лавров, відповідаючи на питання, чи назавжди Крим залишиться у складі Росії.

Він продовжує переконувати, що "йдеться про вільне, демократичне волевиявлення жителів Криму, які зробили свідомий вибір на користь миру і процвітання".

Лавров запевняє, що така реалізація "права на самовизначення" захистила кримчан від "розгулу націонал-радикальних елементів на Україні, які прийшли до влади" у 2014 році, і "уникнути жахів громадянської війни".

Як відомо, в кінці лютого – на початку березня 2014 року Російська Федерація анексувала Крим, скориставшись зі зміни влади в Україні і посиливши військову присутність на півострові. Після незаконного "референдуму" в АРК Росія затіяла збройний конфлікт на сході України, який підтримує досі.

Україна, США і Євросоюз не визнають Крим російським і наклали санкції на РФ.

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