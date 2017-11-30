У НАБУ пройшли обшуки

29 листопада у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

Це підтвердила "Українській правді" речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Подробиці згодом надасть Генеральна прокуратура.

Раніше депутат Ігор Мосійчук писав: "Є інформація, що СБУ проводить обшук в НАБУ. Обшук нібито пов’язаний з незаконними прослуховуваннями, які проводили детективи НАБУ".

Тим часом Національне антикорупційне бюро заявляє, що Генпрокуратура та Служба безпеки втрутилися у його спецоперацію і здійснили диверсію проти НАБУ – і тепер звинувачують детектива у провокація чиновника міграційної служби на отримання хабара.