Чиновниця ДМС каже, що не знала, що під неї підкопується НАБУ

Перший заступник голови Державної міграційної служби заявляє Діна Пімахова запевняє, що не знала про те, що Національне антикорупційне бюро проводить спецоперацію.

Коментуючи заяву НАБУ, вона заявила на брифінгу:

"Я можу сказати однозначно, що я подавала заяву самостійно. У мене в заяві зазначено, що це Сергій Титунков – представник Арабського інвестиційного фонду Мубадала. Я абсолютно не знала, що він є представником або працівником Національного антикорупційного бюро".

"Якщо в процесі проведення впродовж місяців уже під контролем Служби безпеки та Генеральної прокуратури відповідних заходів за результатами розгляду моєї заяви правоохоронним органам стало відомо, що працівники НАБУ в цьому беруть участь – мені про це не було відомо до вчорашнього дня, коли після затримання у Сергій Титункова, на моє здивування, виявили спеціальні технічні засоби" – додала Пімахова.

Вона запевнила: "Я буду відповідати за свої слова і я готова до цього. Я подавала заяву, як законослухняний громадянин, який прийшов на посаду, пройшовши конкурс".

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