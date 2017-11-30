Чиновниця ДМС каже, що не знала, що під неї підкопується НАБУ

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Четвер, 30 листопада 2017, 10:39

Перший заступник голови Державної міграційної служби заявляє Діна Пімахова запевняє, що не знала про те, що Національне антикорупційне бюро проводить спецоперацію.  

Коментуючи заяву НАБУ, вона заявила на брифінгу:  

"Я можу сказати однозначно, що я подавала заяву самостійно. У мене в заяві зазначено, що це Сергій Титунков – представник Арабського інвестиційного фонду Мубадала. Я абсолютно не знала, що він є представником або працівником Національного антикорупційного бюро".   

"Якщо в процесі проведення впродовж місяців уже під контролем Служби безпеки та Генеральної прокуратури відповідних заходів за результатами розгляду моєї заяви правоохоронним органам стало відомо, що працівники НАБУ в цьому беруть участь – мені про це не було відомо до вчорашнього дня, коли після затримання у Сергій Титункова, на моє здивування, виявили спеціальні технічні засоби" – додала Пімахова.

Вона запевнила: "Я буду відповідати за свої слова і я готова до цього. Я подавала заяву, як законослухняний громадянин, який прийшов на посаду, пройшовши конкурс".

Доповнюється...

Олена Рощенко, УП
Теми: НАБУ хабар
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