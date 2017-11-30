Працівників НАБУ не затримають – Ситник
Нікого з детективів Національного антикорупційного бюро не затримають.
Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник після двогодинної зустрічі з генеральним прокурор Юрієм Луценком під ГПУ.
"Було визначено, що ніхто затриманий не буде, під вартою працівників Антикорупційного бюро не буде", – сказав він.
Ситник підтвердив, що з весни антикорупційні органи вели спецоперацію з викриття схеми у Державній міграційній службі.
"Вчорашня подія нашу операцію фактично припинила", – сказав він.
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