Працівників НАБУ не затримають – Ситник

Нікого з детективів Національного антикорупційного бюро не затримають.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник після двогодинної зустрічі з генеральним прокурор Юрієм Луценком під ГПУ.

"Було визначено, що ніхто затриманий не буде, під вартою працівників Антикорупційного бюро не буде", – сказав він.

Ситник підтвердив, що з весни антикорупційні органи вели спецоперацію з викриття схеми у Державній міграційній службі.

"Вчорашня подія нашу операцію фактично припинила", – сказав він.

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