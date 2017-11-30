Працівників НАБУ не затримають – Ситник

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Четвер, 30 листопада 2017, 11:55

Нікого з детективів Національного антикорупційного бюро не затримають.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник після двогодинної зустрічі з генеральним прокурор Юрієм Луценком під ГПУ.

"Було визначено, що ніхто затриманий не буде, під вартою працівників Антикорупційного бюро не буде", – сказав він.

Ситник підтвердив, що з весни антикорупційні органи вели спецоперацію з викриття схеми у Державній міграційній службі.

"Вчорашня подія нашу операцію фактично припинила", – сказав він.

Доповнюється…

Теми: НАБУ Генпрокуратура
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