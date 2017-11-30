Ситник: Луценко не знав про спецоперацію НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко був необізнаний щодо спеціальної операції Національного антикорбюро з виявлення хабарництва у міграційній службі.

Про це повідомив у четвер під ГПУ директор НАБУ Артем Ситник після двогодинної зустрічі з Луценком.

За його словами, на зустрічі він і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький з'ясували, що СБУ та ГПУ не володіли всією інформацією щодо операції НАБУ з виявлення корупції в ДМС.

Ситник каже, що вони з Холодницьким усе розповіли Луценку, "щоб розслідування і НАБУ, і Генпрокуратури були об'єктивними".

"Генпрокурор також не був повністю обізнаний у всій ситуації, він відштовхувався від заяви чиновника ДСМ (першого заступника голови ДМС Діни Пімахової – ред.), ми пред'явили свої матеріали операції, і це, я думаю, посприяє об'єктивному розслідуванню справи щодо працівників антикорупційного бюро", - зазначив він.

Як повідомлялося, Ситник також розповів, що вони домовились з Луценком, що нікого з детективів Національного антикорупційного бюро затримувати не будуть.

29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в середу ввечері у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Євген Кізілов, УП