На посаду голови Верховного суду обрали трьох претендентів

Пленум нового Верховного суду 30 листопада висунув три кандидатури на посаду голови.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Учасники пленуму проголосували за внесення кандидатур Валентини Данишевської, Аркадія Бущенка та Володимира Кравчука на обрання головою нового ВС.

За відповідне рішення проголосували всі 111 чинних суддів Верховного суду.

Аркадій Бущенко до призначення суддею ВС був виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини.

Володимир Кравчук – колишній суддя Львівського окружного адміністративного суду.

Валентина Данишевська – директор Центру комерційного права.

Більше про новообраних суддів ВС читайте тут: "Новий" Верховний суд: реформа, якої не було".

Згідно з рішенням пленуму, новий Верховний суд розпочне роботу 15 грудня 2017 року.