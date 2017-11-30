Голова Львівської ОДА поскаржитися в СБУ на Львівський безпековий форум

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пообіцяв подати заяву в СБУ про підтримку "народних республік" з боку організаторів та учасників Львівського безпекового форуму.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова ОДА був запрошений та виступав на відкритті форуму в четвер та був присутній на панельній дискусії на тему "Чи можна відвернути війну у сучасній Європі?".

На цій панелі українські та західні експерти, включаючи Джеймса Шерра з Chatham House та Джона Гербста з Atlantic Council, дискутувалися шляхи, здатні зупинити російську агресію на Європейському континенті.

Після 2,5 годин обговорення Синютка несподівано втрутився у перебіг дебатів, без запрошення взяв мікрофон та заявив, що зібрання просуває антиукраїнські ідеї.

Підставою для цього твердження став той факт, що на англомовній карті позаду учасників були перелічені підтримувані Росією осередки сепаратизму – Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія, Донецька та Луганська "народні республіки", а також анексований Крим.

"Коли сьогодні на безпековому форумі на офіційному екрані написано назви "народних республік", то це я вважаю провокацією, і сьогодні звернуся до СБУ для того, щоби дати цьому оцінку", - заявив голова ОДА.

Як відомо, серед організаторів Львівського безпекового форуму є Львівська міська рада, а також політики, що представляють партію Самопоміч. Голова ОДА тривалий час перебуває у конфлікті з ними.

Олег Синютка завершив свій виступ тим, що поклав відповідальність за "легалізацію сепаратистів" на віце-спікера Оксану Сироїд, мера Андрія Садового, та "на всіх учасників форуму", після чого залишив залу. Доки він йшов до виходу, Сироїд порадила голові ОДА "звернутися до президента, спитати, з ким він підписав мінські угоди".

Дискусія на форумі продовжилася після того, як віце-спікер принесла вибачення перед тими, кого могло образити "різночитання" карти і повідомила, що ця ілюстрація була взята з публікацій польського євродепутата Яцека Саріуш-Вольського.

Форум проходить в четвер у приміщенні Українського католицького університету (УКУ).