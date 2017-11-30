Луценко про чиновницю ДМС: Вона не ангел, ознаки корупції є

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Четвер, 30 листопада 2017, 13:26

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що в діях першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової є ознаки корупції.

Про це він повідомив на брифінгу в четвер.

"Високопосадовець ДМС точно не є ангелом, і в її розмовах є ознаки корупції", - наголосив генпрокурор.

Він впевнений, що ця справа має юридичну перспективу, і все тепер залежить від детективів Національного антикорупційного бюро.

Водночас Луценко зауважив, що те, як агент НАБУ пропонував Пімаховій контрольні хабарі, було провокацією, і так робити протизаконно.

"Тому наша справа про провокування хабара має місце", - сказав він.

Як повідомлялося, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в середу ввечері у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що його детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Євген Кізілов, УП

Теми: міграція НАБУ Генпрокуратура Луценко корупція
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