Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах

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Четвер, 30 листопада 2017, 13:37

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що не бачить себе в "поточному політичному сезоні".

Про це він заявив під час великого інтерв'ю з ведучими п'яти російських телеканалів, передає російське агентство "РБК".

За словами Медведєва, він не планує висувати свою кандидатуру на президентських виборах, які відбудуться в РФ навесні 2018 року.

"У такій якості в поточному політичному сезоні я себе не бачу", - сказав російський прем'єр.

Він додав, що партія "Єдина Росія" готова надати підтримку діючому президенту Володимиру Путіну.

"Якщо чинний президент країни висуне свою кандидатуру і погодиться на її висунення, безумовно і недвозначно, наша партія і я особисто, як голова партії, будемо всіляко його підтримувати, тому що вважаємо, що він є успішним президентом, який керує нашою країною", - заявив Медведєв, відповідаючи на питання про те, чи обговорюється в "Єдиній Росії" висунення Путіна на президентські вибори.

Також він додав, що незабаром з висуванням кандидатів в президенти все буде зрозуміло.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Путін може заявити про свою участь в президентських виборах в другій декаді грудня.

Теми: Росія прем'єр президент Путін Медведєв
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