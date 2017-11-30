Двом із постраждалих від вибуху у Нікополі роблять операцію

Після вибуху у міському суді Нікополя до лікарів звернулися 10 людей, двом із них роблять операцію.

Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Дніпропетровської області Ганна Старчевська

Вона зазначила, що близько 11:30 четверга у суді Нікополя стався вибух – попередньо, двох гранат

"До лікарень звернулися 10 осіб, 1 чоловік загинув. Зараз двоє перебувають в операційній, стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень інших я поки не можу сказати" – сказала речниця обласної поліції.

Чому це сталося, встановить слідство. Але гранати підірвав чоловік, який втратив сина і прийшов на суд над підозрюваними в убивстві.

"Це був батько померлого під час обстрілу автомобіля в Нікополі у 2016 році… Суд переносили на наступний день у зв’язку з неявкою адвоката", – сказала Старчевська

У суді ще працюють слідчі та вибухотехніки.

"Ми вносимо відомості в ЄРДР за частиною 2 статті 115 ККУ (умисне вбивство – ред.)", – повідомила речниця обласної поліції.