ОБСЄ два дні не потрапляє у Травневе, бо ЗСУ не розмінували дорогу

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Четвер, 30 листопада 2017, 15:11

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 29 та 30 листопада намагався проїхати до села Травневого Донецької області, але через мінування дороги не потрапив до населеного пункту.

Про це представники Місії повідомили у Twitter.

"Сьогодні, перебуваючи в районі на південь від Травневого, патруль СММ ОБСЄ знову намагався потрапити до селища. Утім ЗСУ не провели розмінування асфальтованої дороги, що веде до Травневого", - сказано у повідомленні.

Напередодні представники місії також повідомляли, що намагалися в'їхати до цього селища, але  не змогли цього зробити, оскільки не був розмінований шлях.

"Патруль СММ був у районі на південь від Травневого та був готовий в’їхати до села. Усе готово, але не проведено розмінування. Сапери ЗСУ повідомили, що наказів щодо розмінування не надходило", - повідомляли в ОБСЄ.

Раніше місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 380 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 27 листопада по 19:30 28 листопада.

Також Штаб АТО 28 листопада повідомляв, що у Донецькому напрямку можливі збройні провокації з боку бойовиків ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ОБСЄ Донбас Донецька область Збройні сили
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