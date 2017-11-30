Синоптики розказали, чого чекати у перші дні зими

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Четвер, 30 листопада 2017, 16:05

Український Гідрометцентр попереджає про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах, дощі і мокрий сніг по всій території України.

Про це свідчать дані сайту Укргідрометцентру.

"1 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень). У районі діяльності станції "Плай" лавинонебезпечний сезон оголошується відкритим", - йдеться в повідомленні.

1 грудня на заході країни – хмарно з проясненням, вдень без опадів, вночі дощ зі снігом, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі і вдень від 0 до +2°С.

На решті території прогнозують дощі, місцями сильні дощі.  

На півночі дощитиме, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі до +4°С, вдень до +8°С.

На сході країни очікуються дощі, у Сумській і Харківських областях – сильні дощі, вночі до +3°С, вдень до +6°С.

На півдні країни дощі, вночі до +9°С, вдень до +14°С, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві дощ, вночі +1...+3°С, вдень до +8°С, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

2 грудня на заході вночі і вдень очікується сніг, температура повітря знизиться до - 3°С вночі і до -1..+1°С вдень, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На півночі прогнозують сніг з дощем, вночі -1..+1°С, вдень +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На сході країни хмарно з проясненням, невеликий дощ, вночі до +4°С, вдень до +7°С, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві прогнозують мокрий сніг з дощем, вночі -1...+1°С, вдень до +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

3 грудня на всій території, крім Ужгорода, хмарно з проясненням, вночі сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів. В Ужгороді - сніг. 

На заході вночі -1...-3°С, вдень близько 0°С, на півночі вночі -1...+1°С, вдень до +3°С, на сході вночі до +4°С, вдень до +7°С, на півдні вночі +6-8°С, вдень до +11°С.

Теми: погода
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