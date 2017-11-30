НАЗК взялося за декларації ще двох нардепів і двох суддів

Національне агентство із запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій депутатів Олени Кошелевої з фракції Радикальної партії за 2015 і 2016 роки і позафракційного Олександра Дубініна за 2016 рік.



Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства в четвер, передають "Українські новини".



Також НАЗК вирішило повністю перевірити е-декларації суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка і Христини Тарасюк за 2015-2016 роки.



Як відомо, Національне антикорупційне бюро розслідує можливе незаконне збагачення суддів Печерського райсуду Києва Кицюка і Тарасюк.