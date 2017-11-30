НАЗК взялося за декларації ще двох нардепів і двох суддів

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Четвер, 30 листопада 2017, 16:28

Національне агентство із запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій депутатів Олени Кошелевої з фракції Радикальної партії за 2015 і 2016 роки і позафракційного Олександра Дубініна за 2016 рік.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні агентства в четвер, передають "Українські новини".

Також НАЗК вирішило повністю перевірити е-декларації суддів Печерського районного суду Києва Віктора Кицюка і Христини Тарасюк за 2015-2016 роки.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розслідує можливе незаконне збагачення суддів Печерського райсуду Києва Кицюка і Тарасюк.

Теми: НАЗК декларації
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