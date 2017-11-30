З початку року в "українському морі" побували два десятка іноземних бойових кораблів

З початку року в територіальні води України заходили 18 бойових кораблів і один підводний човен країн-партнерів.

Про це на брифінгу в четвер повідомив директор департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони України Анатолій Петренко, передає "Інтерфакс".

"У нас 18 бойових кораблів і один підводний човен були в водах Чорного моря. Це елемент нашої співпраці у сфері безпеки і це те, що реально впливає на баланс сил в Чорноморському регіоні", - сказав він.

За словами Петренка, "це створює для наших ВМС конкретні приводи для проведення тренувань і навчань, дозволяє готувати корабельний і командний склад за кращими стандартами".

Він зазначив, що "з урахуванням агресивних дій" Росії, перебування партнерів в територіальних водах України тримає "баланс і рівновагу з безпеки", який є на сьогоднішній день.

Раніше в Міністерстві оборони заявили, що вбачають загрозу висадки російських військових на азовському узбережжі України під виглядом бойовиків.