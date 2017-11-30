Білий дім готує відставку Тіллерсона з посади держсекретаря США - ЗМІ

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Четвер, 30 листопада 2017, 17:35

Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США.

Натомість ЦРУ має очолити сенатор-республіканець з Арканзасу Том Коттон, який є ключовим союзником президента у питаннях безпеки. За даними джерел, Коттон вже погодився на нову посаду.

Поки невідомо, чи президент Дональд Трамп дав свою остаточну згоду на цей план, однак відносини між Трампом і Тіллерсоном досить напружені і в цілому президент готовий до змін у Держдепі.

За даними джерел, Тіллерсон залишить посаду за кілька тижнів. В адміністрації стверджують, що він прагне пропрацювати на посаді держсекретаря хоча б рік, щоб зберегти обличчя.

Якщо з відставка станеться до кінця року, то його термін перебування на посаді дерсекретаря буде найкоротшим за 120 років.

Нагадаємо, у липн і канал  CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що державний секретар США Рекс Тіллерсон може достроково залишити свій пост через розбіжності з Білим домом.

Згодом у Державному департаменті США спростували повідомлення ЗМІ про можливу відставку Тіллерсона з посади держсекретаря.

Європейська правда

Теми: США відставка
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