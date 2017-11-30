Суд заарештував відомого контрабандиста, застава – 21 мільйон

3657 переглядів
Четвер, 30 листопада 2017, 18:45

Печерський районний суд арештував на 2 місяці бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у дачі 800 тисяч доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

"В.Альперіна Печерським райсудом заарештовано на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн", – написала вона.

24 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро спільно з ГПУ викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабара за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень, підконтрольних викритій особі підприємств.

Зазначалося, що арештовані гроші належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України. 

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств пропонував відомий одеський контрабандист Вадим Альперін.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.369 ККУ (пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда
Теми: хабар НАБУ суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко: Справи Розенблата і Пімахової – абсолютно різні 30 листопада 2017, 14:15
Луценко: Агенти НАБУ не проходили жодних конкурсів 30 листопада 2017, 14:00
Пімахова: Мені нічого боятися 30 листопада 2017, 10:56
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Троє постраждалих від вибуху у суді Нікополя у важкому стані
Білий дім готує відставку Тіллерсона з посади держсекретаря США - ЗМІ
В НАБУ оприлюднили відео зірваної спецоперації в міграційній службі
Онуфрій випросив у Кіріла особливий статус для УПЦ МП
Усі новини
такі плани

У Києві реконструюють Верхній і Нижній Вал

Instagram дня

"Медики теж люди": з ким і чим роблять селфі лікарі

Фото

Принц Гаррі + Меган Маркл: цікаві факти