Головні новини дня - за 60 секунд

Вибух в нікопольському суді, затримання детектива НАБУ на хабарі, новий глава Верховного Суду - новини, які обговорювали 30 листопада.

Про вибух у нікопольському суді. 30 листопада у Нікополі Дніпропетровської області у місцевому суді стався вибух. Гранати підірвав батько людини, про вбивство якої відбувалося слухання. Це сталося після того, як суд вчергове переніс засідання.

У Нікопольській міській лікарні перебувають 7 постраждалих від вибуху у суді, з них троє - у важкому стані. Двоє людей загинуло.

Про скандал з НАБУ. 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Крім того, в середу ввечері у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що його детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Пізніше в НАБУ оприлюднили відео зірваної спецоперації в міграційній службі.

Про Верховний Суд. Новий Верховний Суд обрав своєю керівницею Валентину Данішевську.

Про "українських шпигунів". У Тольятті затримали українця, працівника судноремонтного заводу Сергія Сотникова, нібито завербованого Службою безпеки України для збору відомостей про підприємство.

Про УПЦ МП. Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій отримав від Російської православної церкви особливий статус для УПЦ МП, щоб підвищити її авторитет в Україні.

Про Межигір'я. Резиденцію "Межигір'я" остаточно передали у державну власність.