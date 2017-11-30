У Міноборони обіцяють в рази збільшити фінансування аеророзвідки

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Четвер, 30 листопада 2017, 22:29

Міністерство оборони планує в наступному році в рази збільшити фінансування закупівель, утримання та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє прес-служба міноборони.

"Оборонне відомство готове упроваджувати досвід волонтерів, які з першого дня російської агресії допомагали військовослужбовцям безпілотною літальною технікою, та продовжують готувати спеціалістів у цій галузі. Міністерство оборони готове також долучитися до створення разом із волонтерами школи підготовки спеціалістів – аеророзвідників", - зазначив міністр оборони Степан Полторак.

Він додав, що наступного року також планується збільшити фінансування  на підготовку спеціалістів, створення відповідних підрозділів у бойових частинах ЗСУ.

Теми: Міноборони Полторак безпілотник
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