У Києві на новорічні свята транспорт змінить графік і маршрути

352 перегляди
Четвер, 30 листопада 2017, 22:49

У столиці під час проведення новорічних свят продовжать роботу громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Планується продовжити роботу міського пасажирського транспорту на три години та забезпечити цілодобову роботу фунікулеру в новорічну ніч. Про зміни  руху транспорту буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 2 грудня 2017 року до 31 січня 2018 року, на Хрещатику щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні дозволять рух транспортних засобів.

Водночас з 29 листопада до 31 січня заборонять рух всіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду – від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Окрім того, 19 грудня з 16:00 до 21:00, з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня, 1 січня з 14:00 до 21:00, 7 січня з 12:00 до 15:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду, від вул. Софійської до Михайлівської площі, а також на вул. Володимирській, на ділянці від пров. Рильського до Володимирського проїзду.

Теми: Київ святкування авто КМДА
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Аеропорти Києва приймуть 500 рейсів в день фіналу Ліги чемпіонів 30 листопада 2017, 19:24
Кличку дорікнули за Сінний: це є приводом для відсторонення 30 листопада 2017, 12:33
У Києві зростає захворюваність на кір – КМДА 30 листопада 2017, 03:08
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ГПУ спростовує повернення "Межигір'я" у державну власність
Філарет не просив РПЦ і Кіріла про помилування - УПЦ-КП
Головні новини дня - за 60 секунд
Троє постраждалих від вибуху у суді Нікополя у важкому стані
Усі новини
гід по району

За що я люблю Троєщину

історія

У Wired вийшла стаття про українські радянські мозаїки

київ

Веганське кафе One Planet відкриває бар