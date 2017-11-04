США уперше нанесли авіудари по ІДІЛ у Сомалі

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Субота, 4 листопада 2017, 00:10

Військові США уперше нанесли два повітряних удари по позиціях ІДІЛ у Сомалі.

Про це заявило Африканське командування ЗС США, передає Укрінформ.

"Американські збройні сили в співпраці з федеральним урядом Сомалі 3 листопада провели два окремих повітряні удари по позиціях ІДІЛ на північному сході Сомалі, знищивши кілька терористів", - йдеться у заяві.

Перший удар був здійснений опівночі, другий – близько 11-ї години дня п'ятниці. 

"Збройні сили США продовжуватимуть використовувати всі дозволені законні заходи для захисту американців та відведення терористичних загроз", - наголосили в ЗС США. 

Як відомо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американські військові залишаться в Іраку до остаточної перемоги над бойовиками "Ісламської Держави".

Теми: США
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