У США опублікували ще 676 документів про вбивство Кеннеді

Національний архів США розмістив ще 676 документів про вбивство 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це повідомляє офіційний сайт архіву.

Більшість опублікованих в п'ятницю, 3 листопада, документів підготували в ЦРУ (553 документа), інші - міністерства юстиції та оборони, Конгрес та Національний архів.

Повідомляється, що в документах є стенограма телефонної розмови Лі Харві Освальда з представниками Посольства СРСР в Мехіко після вбивства Кеннеді.

Як відомо, раніше у США вперше оприлюднили 2891 документ про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді.

Пізніше в ЦРУ знайшли у вбивстві "російський слід".

Джон Кеннеді помер від кульового поранення в голову 22 листопада 1963 року в місті Даллас.