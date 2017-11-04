Московський суд зареєстрував позов Навального до Путіна

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Субота, 4 листопада 2017, 02:50

Тверський районний суд Москви зареєстрував позов російського опозиціонера Олексія Навального до президента РФ Володимира Путіна. 

Про це повідомила прес-секретар суду Анастасія Дзюрко, передає Інтерфакс.

Приводом для позову є заборона мітингів в різних містах Росії.

"Судом зареєстрований адміністративний позов Навального Олексія Анатолійовича до президента Російської Федерації про визнання незаконними дій та бездіяльності останнього", - сказала Дзюрко.

Як відомо, раніше Олексій Навальний заявив, що збирається подати до суду на президента РФ Володимира Путіна та його адміністрацію.

У лютому 2016 року Навальний вже подавав адміністративний позов до президента Росії Володимира Путіна через порушення останнім закону "Про протидію корупції".

Тоді Тверський суд Москви відмовився приймати позов до розгляду, оскільки заява не підлягала розгляду в порядку адміністративного провадження.

Теми: Росія Путін
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