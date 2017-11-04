Зсув ґрунту в Пакистані: загинули 8 дітей

У результаті зсуву ґрунту у гірській місцевості Пакистану загинули 8 дітей, ще двоє - травмовані.

Про це повідомляє AP з посиланням на рятувальників.

Зсув стався в селі Гардан у племінному регіоні Баджор, коли діти збирали землю для укріплення своїх будинків.

Загинули сім дівчаток і один хлопчик, дітям було від 8 до 10 років.

Місцевий чиновник Аріф Хан додав, що рятувальники тривалий час проводили операції зі звільнення дітей з-під завалів.

Як повідомлялося, у серпні щонайменше 45 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.