Зсув ґрунту в Пакистані: загинули 8 дітей

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Субота, 4 листопада 2017, 04:24
AP

У результаті зсуву ґрунту у гірській місцевості Пакистану загинули 8 дітей, ще двоє - травмовані.

Про це повідомляє AP з посиланням на рятувальників.

Зсув стався в селі Гардан у племінному регіоні Баджор, коли діти збирали землю для укріплення своїх будинків.

Загинули сім дівчаток і один хлопчик, дітям було від 8 до 10 років.

Місцевий чиновник Аріф Хан додав, що рятувальники тривалий час проводили операції зі звільнення дітей з-під завалів.

Як повідомлялося, у серпні щонайменше 45 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині Індії.

Теми: стихійне лихо
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