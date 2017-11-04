Червоний Хрест визнав зникнення $5 млн на боротьбу з Еболою
Більше 5 мільйонів доларів допомоги на боротьбу з вірусом Ебола у Західній Африці зникли через шахрайство та корупцію.
Про це повідомляє ВВС.
За інформацією ВВС, аудитори виявили виявили закупівлі за завищеними цінами, фальшиві митні рахунки та виплати зарплат неіснуючим працівникам.
У Червоному Хресті заявили, що планують посилити фінансові правила та притягнути до відповідальності всіх винних.
Як повідомлялося, спалах Еболи в 2014-2016 роках забрав життя щонайменше 10 тисяч чоловік.
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