Червоний Хрест визнав зникнення $5 млн на боротьбу з Еболою

Більше 5 мільйонів доларів допомоги на боротьбу з вірусом Ебола у Західній Африці зникли через шахрайство та корупцію.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, аудитори виявили виявили закупівлі за завищеними цінами, фальшиві митні рахунки та виплати зарплат неіснуючим працівникам.

У Червоному Хресті заявили, що планують посилити фінансові правила та притягнути до відповідальності всіх винних.

Як повідомлялося, спалах Еболи в 2014-2016 роках забрав життя щонайменше 10 тисяч чоловік.



