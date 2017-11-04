У ДТП на трасі Львів-Тернопіль загинули двоє, четверо травмовані
На трасі Львів-Тернопіль внаслідок ДТП дві людини загинули, чотирьох госпіталізовано.
Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
За даними департаменту, аварія сталася у с.Гаї Пустомитівського району пізно ввечері 3 листопада: водій легкового автомобіля "Фольксваген Шаран" не впорався з керуванням і з'їхав в кювет.
На місці аварії загинули 17-річна дівчина і 15-річний юнак, мешканці Пустомитівського району.
У лікарні Львова доставлено у важкому стані ще 4 постраждалих молодих людей у віці 17-21 рік. Один з них - мешканець Львова, троє - жителі Пустомистовского району.
Поліція встановлює обставини аварії.
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