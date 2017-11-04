У Львові військові влаштували облаву на студентів: шукали призовників

У Львові біля нічного клубу Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.

Про це пише місцеве видання "Zaxid.net" з посиланням на повідомлення очевидців події.

За даними видання, в ніч на 4 листопада близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів.

Як повідомила у Facebook очевидець інциденту Софія Галан, проїзд Крива липа перекрили військові.

"Перевіряють документи у всіх хлопців призивного віку. Відпускають лише тих хто має документи або студентський за умови що денна форма навчання", - зазначила вона.

Військові та поліція, за її словами, були у бронежилетах і з масками на обличчях.

"На виході з Кривої Липи стояло 5-7 військових, казали, що це в них якась операція, перевіряли студентів, питали, чи вчаться на денній формі. Після пред‘явлення студентського відпускали", – повідомила Галан.

За її словами, військові намагалися влаштувати перевірку і всередині нічного клубу "Парадокс".

Проведення облави виданню підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк.

"Військові виконують не свої особисті заходи, а заходи, що стосуються нацбезпеки, адже зараз відбувається призов на службу і багато людей добровільно прийшли і виконують свій обов'язок, а іншим треба дати для цього стимул. Тому, щоб вчасно провести заходи, організовуються такі заходи для вручення повісток. Законодавством це не дуже врегульовано, але можу сказати, що нікому наручники не одягали", – заявив Поронюк.

Інформації про кількість вручених повісток немає. Військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко повідомив, що усі деталі щодо спецоперації у провулку Крива Липа озвучать на спеціальному брифінгу.

У свою чергу речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська заявила, що поліція участі у цих подіях не брала. У військовому комісаріаті Львівської області нічну облаву не коментують.

У Міноборони України наразі коментар з цього приводу отримати не вдалося.

Як відомо, у Києві в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

До відвідувачів було застосовано надмірну силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики не пред'явили жодних документів.

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.