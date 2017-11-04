У Москві проходить "Руський марш", є затримані

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Субота, 4 листопада 2017, 13:33

У Москві в районі Любліно проходить акція "Руський марш", узгоджена владою столиці РФ.

Крім того у День російської єдності ще один "марш" проходить біля станції метро "Жовтневе поле", пише "Новая газета". 

Близько 300 прихильників Руху проти нелегальної імміграції беруть участь у ході. Вони викрикують гасла в підтримку націоналістів Олександра Бєлова і Дмитра Дьомушкіна, які відбувають покарання в колонії.

Прихильники націоналістів впевнені, що Бєлова і Дьомушкіна засудили з політичних мотивів.

Кілька людей намагалися вклинитися у колону з боку. Їх повели в автозак, повідомляє ЗМІ.

Близько рамок-металошукачів співробітники ОМОН просять не порушувати громадський порядок і розганяють людей, які прийшли на марш.

Як повідомляє "Дождь", поліція затримала у Любліно понад 10 осіб, серед них прихильники руху "Чорний блок".

Згідно з повідомленням, на марші у однієї з учасниць сталася сутичка з поліцейським: жінка втратила свідомість, її забрала машина швидкої допомоги.

 
 
 
фото - новая газета, дождь 

За даними ЗМІ, четверо організаторів акції з п'яти заявили про відмову від проведення "Руського марша" і стали відкликати з мітингу своїх прихильників. П'ятий організатор акції погодився проводити марш.

Теми: Росія акції
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