Саакашвілі заплатив штраф за прорив кордону

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі сплатив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень за незаконне перетинання кордону.

Про це повідомив адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала, пишуть "Українські Новини".

"Звісно, він уже оплатив штраф", - сказав він.

Зі слів адвоката, Саакашвілі зробив це через банк. Інших деталей він не повідомив.

Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну. Його прихильники, які зібралися у ПП "Шегині", прорвали кордон з української сторони.

12 вересня Саакашвілі підписав протокол, складений представниками Держприкордонслужби України, згідно з яким він нібито незаконно перетнув держкордон 10 вересня в пункті пропуску "Шегині", але разом з адвокатами вніс в нього свої зауваження і заперечення.

Пізніше у вересні Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині держкордону. За рішенням суду, Саакашвілі має заплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних податком мінімумів (3400 грн).

Також Саакашвілі зобов'язали заплатити судовий збір в розмірі 320 грн.

У жовтні Апеляційний суд Львівської області залишив у силі рішення Мостиського райсуду про визнання Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.