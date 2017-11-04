Кличко доручив перевірити перевізників через смертельну ДТП
Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів після наїзду маршрутки.
Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.
"Я доручив перевірити наявність ліцензій у всіх приватних перевізників, маршрутки яких працюють в Києві, та технічний стан цих транспортних засобів. А також - наскільки умовам ліцензій відповідають умови роботи водіїв, їх професійний стаж, контроль стану здоров‘я водіїв, які виїжджають на маршрути і перевозять пасажирів", - зазначив Кличко.
Також мер Києва доручив перевірити стандарти роботи та технічний стан комунальних маршруток.
Раніше київська поліція повідомила, що в суботу в Києві на проспекті Героїв Сталінграда, біля метро "Героїв Дніпра" маршрутка насмерть збила чоловіка та жінку.
"Під колеса маршрутного таксі потрапили жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження. З’ясувалося, що це - подружжя, місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
Жінка від отриманих травм померла на місці, а чоловік - у автомобілі швидкої допомоги дорогою до лікарні.
Очевидці події розповіли правоохоронцям, що чоловік і жінка перебували на зупинці громадського транспорту.
"Коли тролейбус зупинився у другій смузі, вони вийшли на проїзну частину дороги позаду маршрутки, припаркованої на зупинці, і потрапили під колеса іншої, яка прибувала на зупинку", - пояснили свідки поліцейським.
У водіїв тролейбуса та маршрутки візьмуть аналізи, щоб перевірити, чи під час ДТП вони не були в стані алкогольного сп’яніння.
Зараз поліція вирішує, чи відкривати кримінальне провадження за ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.
Українська правда
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