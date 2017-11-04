Саакашвілі розповів, на які кошти живе

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Субота, 4 листопада 2017, 18:58

Лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі розповів, що заробляє лекціями, дохід від яких може перевищувати доходи його родичів. 

Про це він заявив в ефірі телеканалу ATR.

"У розкоші я не живу і ніколи її не прагнув. Я живу дуже скромно і нормально ... У мене немає ніяких незаконних доходів, немає і не було ніякого бізнесу, у моїх родичів немає бізнесу і ніколи не було. Але члени моєї сім'ї отримують хорошу зарплату. У мене бабуся працює, мама працює, дружина працює, я працював", - заявив Саакашвілі.

Він додав, що отримує дохід від читання лекцій, який може перевищувати річний дохід його родичів. 

Теми: Саакашвілі гроші
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