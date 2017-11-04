У Києві встановлять ще 10 тисяч відеокамер з розпізнаванням облич

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Субота, 4 листопада 2017, 20:32

У столиці збільшать кількість відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя, на 10 тисяч.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі "112 Україна".

"Я впевнений, що нам вдасться суттєво збільшити кількість камер. Ми зараз також залучаємо відеокамери, які встановлені в державних та приватних установах, щоб інформацію з них також отримувати в дата-центр", – зазначив Кличко.

"Наше завдання в наступному році поставити ще 10 тисяч камер. У Лондоні стоїть 1 млн таких камер", - додав він.

Кличко розповів, що відеокамери, які можуть розпізнавати обличчя та номери авто, встановлені в багатолюдних місцях: в усіх школах, дитсадках, закладах охорони здоров'я, на деяких станціях метро.

Раніше мер Києва повідомляв, що у столиці встановлять ще майже 3 тисячі камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя.

Теми: Київ Кличко
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