У Києві встановлять ще 10 тисяч відеокамер з розпізнаванням облич

У столиці збільшать кількість відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя, на 10 тисяч.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі "112 Україна".

"Я впевнений, що нам вдасться суттєво збільшити кількість камер. Ми зараз також залучаємо відеокамери, які встановлені в державних та приватних установах, щоб інформацію з них також отримувати в дата-центр", – зазначив Кличко.

"Наше завдання в наступному році поставити ще 10 тисяч камер. У Лондоні стоїть 1 млн таких камер", - додав він.

Кличко розповів, що відеокамери, які можуть розпізнавати обличчя та номери авто, встановлені в багатолюдних місцях: в усіх школах, дитсадках, закладах охорони здоров'я, на деяких станціях метро.

Раніше мер Києва повідомляв, що у столиці встановлять ще майже 3 тисячі камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя.