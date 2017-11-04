Поліція затримала водія маршрутки, який збив насмерть двох людей у Києві
Столична поліція затримала водія маршрутки, який смертельно травмував двох людей у Києві, йому грозить до 10 років тюрми.
Про це повідомили правоохоронці у Facebook.
"Водія маршрутки, який в Оболонському районі смертельно травмував двох людей, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що в разі доведення вини чоловікові загрожує від 5 до 10 років ув’язення з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.
"Якщо ви стали свідком ДТП або маєте відеозаписи моменту її скоєння, просимо звернутися до слідчого управління ГУНП у м. Києві", - додали правоохоронці.
Як відомо, в суботу в Києві на проспекті Героїв Сталінграда, біля метро "Героїв Дніпра" маршрутка насмерть збила чоловіка та жінку.
Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів.
Українська правда
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