Поліція затримала водія маршрутки, який збив насмерть двох людей у Києві

Столична поліція затримала водія маршрутки, який смертельно травмував двох людей у Києві, йому грозить до 10 років тюрми.

Про це повідомили правоохоронці у Facebook.

"Водія маршрутки, який в Оболонському районі смертельно травмував двох людей, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що в разі доведення вини чоловікові загрожує від 5 до 10 років ув’язення з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

"Якщо ви стали свідком ДТП або маєте відеозаписи моменту її скоєння, просимо звернутися до слідчого управління ГУНП у м. Києві", - додали правоохоронці.

Як відомо, в суботу в Києві на проспекті Героїв Сталінграда, біля метро "Героїв Дніпра" маршрутка насмерть збила чоловіка та жінку.

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити перевізників столиці через загибель двох пішоходів.

Українська правда