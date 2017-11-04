Князєв: Поліція не допомагає військкоматам в облавах

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що поліція не допомагала військовим комісаріатам в облаві у Львові.

Про він написав у своєму Facebook.

"Нерозумні військкоми пишуть, що начебто з допомогою поліції проводять набір до армії. У Львові піднялася паніка: поліціянти влаштовують облави, забирають хлопців до армії, не дозволяючи навіть філіжанку кави допити", - написав Князєв.

"А якщо серйозно, подібні заяви - це ворожа провокація. Поліція ніколи не втручається у справи збройних сил. І тому подібні заяви не відповідають дійсності", - додав він.

Він також написав, що "заяви про нібито примусовий призов" - це провокація, спрямована на дискредитацію правоохоронців.

"Нами розпочато низку спецоперацій. У Києві поліція переведена на посилений режим несення служби. Нам є чим зайнятися", - запевнив Князєв.

Як відомо, у Львові в ніч на 4 листопада біля нічного клубу "Парадокс" влаштували облаву за участі військових та поліції.

Близько 20 військових і кілька поліцейських заблокували популярний серед молоді провулок Крива Липа, де розташовано багато розважальних закладів, і почали перевірку документів, зокрема у студентів та питали, чи вчаться вони на денній формі. Після пред‘явлення студентського їх відпускали.

При цьому проведення рейду підтвердив керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк. Інформації про кількість вручених повісток немає.

У львівській поліції стверджують, що прибули до проїзду Крива липа у Львові в ніч на 4 листопада за викликом представників військкомату та військової прокуратури.

У Києві в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

У поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

Українська правда