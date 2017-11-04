Львівська поліція перервала турнір, який організував “Автономний опір”

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Субота, 4 листопада 2017, 23:53

У Львові правоохоронці перервали організований "Автономним опором" турнір зі змішаних єдиноборств, шукаючи вибухівку.

Про це повідомила активістка "Автономного опору" Анна Іванцик, передає "Громадське".

"Я вважаю, що це продовжується тиск на нашу організацію, бо поліція прийшла і почала виганяти з зали, де проходив 10й турнір зі змішаних єдиноборств "Нескорені". З інших приміщень нікого не виводили", - сказала вона.

За її словами, на місце проведення змагань - до орендованого "Автономним опором" залу - не викликали ані пожежну, ані швидку, ані вибухотехніків.

"Поліція залізничного райвідділку приїхала зі своїм собакою. Ще був власник залу, у якого ми орендуємо приміщення. Він вимагав у поліції більш детальної інформації про те, що відбувається, і скільки часу буде розмінування, бо там тренуються люди", - додала Іванцик.

Вона також розповіла, що поліція пробула на місці проведення змагань півгодини і, не знайшовши "бомби", поїхала.

Як відомо, 12 жовтня Служба безпеки провела обшуки в помешканням активістів "Автономного опору".

Згодом в СБУ заявили, що викрили угруповання, яке влаштовувало акції у Львові на замовлення представників Росії.

Теми: поліція Львів
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