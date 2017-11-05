Аваков: На Полтавщині затримано понад 40 рейдерів
В Оржицькому районі Полтавщині затримали більше 40 осіб, які намагалися заволодіти активами агропідприємства.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у facebook.
"Поліція затримала більше 40 осіб, які силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми", - написав він
Інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі Полтавської області надійшла до поліцейських від місцевих жителів.
Аваков також повідомив, що ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте також були затримані в Оржицькому та Лубенському районах.
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