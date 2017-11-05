В Італії пройшов марш ультраправих

Ультраправі з італійського політичного об'єднання "Нова сила" влаштували в Римі марш у пам'ять про 95-річчя приходу до влади лідера Національної фашистської партії (НФП), диктатора Беніто Муссоліні.

Про це пише DW.com.

Акція "Марш патріотів" мала відбутися ще 28 жовтня - в точну річницю подій 1922 року, проте була заборонена поліцією за рекомендацією МВС країни.

У назві заходу простежуються паралелі з маршем, який в історіографії відомий як "Похід на Рим". Тоді прихильники НФП, практично не зустрівши опору з боку вірних королю Віктору-Еммануїлу сил, увійшли в місто, після чого Муссоліні очолив уряд.

Проведенню "Маршу патріотів" намагався перешкодити цілий ряд політиків, включаючи мера Рима Вірджинію Раджі. Проте на акцію зібралися близько 1 тис учасників - при заявлених 2 тис.

За даними інформагентства Ansa, порядок підтримували близько 400 співробітників сил безпеки. У повітрі над маршрутом ходи баражували вертольоти.

Поліція заздалегідь попередила, що "задокументує всі етапи" маршу, щоб припинити будь-які протизаконні дії.