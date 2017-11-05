На Одещині підірвали автомобіль, водій загинув

799 переглядів
Неділя, 5 листопада 2017, 02:15

В с. Маяки Біляївського району Одеської області стався вибух автомобіля. Власник помер.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Встановлено, що житель м. Теплодар, який працює на одному з приватних рибальських підприємств, разом зі знайомим вийшов з території причалу, розташованого в с. Маяки, і попрямував до свого автомобіля "Нива-Шевроле", який був припаркований неподалік.

Вибух стався, коли чоловіки сіли в автомобіль і водій запустив двигун. В результаті 53-річний власник транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Потерпілому була викликана карета швидкої допомоги, однак по дорозі в лікарню чоловік від отриманих поранень помер.

 

Пасажир автомобіля тілесних ушкоджень не отримав.

На місце події виїхали керівники СБУ, облпрокуратури і ГУНП в Одеській області.

"Проводиться розслідування, за результатами якого правоохоронцями будуть зроблені висновки про мотиві і обставини скоєння даного злочину", - зазначив начальник ГУНП в Одеській області генерал поліції третього рангу Дмитро Головін.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Теми: вбивство вибух Одеська область поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Шахов дає 100 тисяч гривень за інформацію про вбивство Самарського 4 листопада 2017, 19:26
Головні новини дня – за 60 секунд 3 листопада 2017, 21:28
У місті, де вбили депутата від БПП, знайшли ще один труп 3 листопада 2017, 18:49
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Аваков: На Полтавщині затримано понад 40 рейдерів
Волкер пропонує Україні не вносити в ООН свою резолюцію щодо миротворців
Князєв: Поліція не допомагає військкоматам в облавах
Поліція затримала водія маршрутки, який збив насмерть двох людей у Києві
Усі новини
тренди

7 реклам світових брендів, які зняли в Києві

інше місто

5 вуличних фотографів, які знімають Львів

інфографіка

Doing Business-2018: чи є прогрес за три роки реформ?