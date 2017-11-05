Трамп повторив бажання зустрітися з Путіним

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Неділя, 5 листопада 2017, 06:12

Президент Дональд Трамп повторив, що розраховує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним під час своєї поїздки в Азію.

Про це пише Bloomberg.

"Я думаю, це очікувано, що ми зустрінемося з Путіним, так", - сказав Трамп журналістам на борту літака на шляху в Токіо.

"Нам потрібна допомога Путіна в Північній Кореї, і ми зустрінемося з безліччю різних лідерів", - додав він.

Зустріч, що, як очікується, відбудеться в кулуарах саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва у В'єтнамі, для Трампа і Путіна стане другою.

У той же час, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ця зустріч обговорюється.

"Важко переоцінити важливість і значення будь-яких контактів між президентом Росії і Сполученими Штатами з усіх міжнародних питань", - сказав Пєсков.

Тим часом, як пише видання, критики президента США звинувачують Білий дім в зволіканні з новими санкціями проти Росії, прийнятими Конгресом у відповідь на втручання Росії у вибори 2016 року.

Як повідомлялося, про бажання зустрітися з Путіним Трамп заявив в інтерв'ю Fox News 2 листопада.

"У нас була зустріч з Путіним. І може бути знову. Путін дуже важливий, тому що вони можуть допомогти нам з Північною Кореєю, вони можуть допомогти нам з Сирією, ми повинні поговорити про Україну", - заявив президент США.

Саміт лідерів АТЕС пройде у в'єтнамському Дананге з 6 по 11 листопада.

Теми: Трамп Путін
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