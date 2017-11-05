Рейтинг Трампа впав нижче рівня всіх попередніх президентів

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Неділя, 5 листопада 2017, 07:14

Більшість американців вважають, що президент Трамп не добився великих успіхів протягом перших дев'яти місяців свого перебування на посаді.

Про це свідчать дані дослідження Washington Post-ABC News.

Наближаючись до першої річниці своєї перемоги над Гілларі Клінтон на виборах 2016 року, Трамп має рейтинг схвалення, явно нижчий, ніж рейтинги всіх попередніх президентів США, через рік після вступу на посаду, за останні 70 років.

Менше 4 з 10 американців - 37 відсотків схвалюють те, як він справляється зі своєю роботою.

 

Рейтинг несхвалення президента досяг 59 відсотків, причому 50 відсотків заявили, що вони категорично не схвалюють роботу, яку він виконує.

Він єдиний президент, починаючи від Гаррі Трумена, який отримав таку низьку підтримку. Наступним найгіршим президентом був Білл Клінтон.

Трамп почав своє президентство зы скромних очікувань з боку громадськості. Приблизно через 100 днів його президентства, 42 відсотки сказали, що він багато чого досяг на посаді. Сьогодні це число впало до 35 відсотків.

Тим часом, 65 відсотків кажуть, що він зробив "не багато" або "мало або нічого". Ця цифра зросла з весни, коли вона становила 56 відсотків. З них 43 відсотки американців дають Трампу найменшу можливу оцінку, кажучи, що він зробив "мало або нічого".

Опитування Post-ABC було проведене з 29 жовтня по 1 листопада серед випадкової національної вибірки з 1005 дорослих з похибкою плюс або мінус 3,5 процентних пункти.

Теми: Трамп рейтинг США
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