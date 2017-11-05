У Хмельницькому сталася стрілянина: 5 поранених

У центрі Хмельницького між двома групами осіб сталася сутичка зі стріляниною, внаслідок якої поранень зазнали 5 осіб.

Про це 5 листопада повідомили в облуправлінні Нацполіції.

"В ході конфлікту його учасники застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали різного роду поранення", - зазначили правоохоронці.

Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав.

Також внаслідок сутички у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання та пошкоджено автомобіль "BMW".

За фактом відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч.2 та ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї), та за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна).

усі фото - управління Нацполіції у Хмельницькій області

Українська правда