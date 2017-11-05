У Хмельницькому сталася стрілянина: 5 поранених

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Неділя, 5 листопада 2017, 10:49

У центрі Хмельницького між двома  групами осіб сталася сутичка зі стріляниною, внаслідок якої поранень зазнали 5 осіб. 

Про це 5 листопада повідомили в облуправлінні Нацполіції. 

"В ході конфлікту його учасники застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали різного роду поранення", - зазначили правоохоронці. 

Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав.

Також внаслідок сутички у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання та пошкоджено автомобіль "BMW". 

За фактом відкрито провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - за ч.2 та ч.4 ст.296 (хуліганство, вчинене групою осіб  із застосуванням зброї), та за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна). 

 
 
усі фото - управління Нацполіції у Хмельницькій області

Українська правда 

Теми: Хмельницький зброя
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