Пентагон: убезпечити всі ядерні об'єкти КНДР можна лише за умови вторгнення

1748 переглядів
Неділя, 5 листопада 2017, 12:31

Єдиний спосіб відшукати і забезпечити безпеку всіх об'єктів ядерної зброї Північної Кореї "з повною впевненістю" - це здійснити вторгнення в країну.

Про це йдеться в оцінці Пентагону можливого сценарію військових дій США на Корейському півострові, яку в Палату представників США направив контр-адмірал Майкл Дюмон, заступник директора Об'єднаного комітету начальників штабів, повідомляє The Washington Post.

У листі йдеться, що у відповідь на вторгнення КНДР може застосувати біологічну або хімічну зброю. Втім докладне обговорення того, як Сполучені Штати будуть реагувати на північнокорейську загрозу, не може обговорюватися публічно, відзначили в Пентагоні.

Оцінюючи можливу кількість жертв від війни на півострові, у Пентагоні підкреслили, що підрахунок таких сценаріїв є складним і буде залежати від "характеру, інтенсивності і тривалості" північнокорейської атаки.

Разом з тим Дюмон підкреслив, що військові підтримують нинішню стратегію США в Північній Кореї, очолювану державним секретарем Рексом Тіллерсоном, у якій основна увага приділяється зміцненню економічного і дипломатичного тиску на  Пхеньян, аби той припинив розробку ядерної зброї.

У доповіді також розглядається можлива реакція Росії і КНР. Військові в Пентагоні припускають, що "Росія чи Китай можуть вирішити уникати конфлікту зі США або виступити на нашому боці".

Європейська правда

Теми: КНДР ядерна зброя США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розвідка Південної Кореї: КНДР готує нові ракетні випробування 3 листопада 2017, 03:01
КНДР провела навчання з евакуації у рамках "підготовки до війни" 29 жовтня 2017, 03:12
Пентагон пригрозив КНДР, якщо та вдарить по США чи їхніх союзниках 28 жовтня 2017, 18:54
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
На новорічні свята українці відпочиватимуть 6 днів
У Дніпрі 5 поліцейських поранило вибухом гранати
У центрі Харкова обстріляли авто, водій загинув
Манафорт запропонував $12 млн за скасування домашнього арешту
Усі новини
дизайн

Київський Orang+Utan потрапив у топ найкращих інтер'єрів кафе

фестиваль

Що варто спробувати на листопадовій "Вуличній їжі"

інше місто

5 вуличних фотографів, які знімають Львів