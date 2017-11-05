У Москві затримано 263 особи - поліція

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Неділя, 5 листопада 2017, 13:58

У центрі Москві поліція затримала 263 особи.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу столичного главку поліції.

За даними правоохоронців, затримання відбулися в зв'язку з порушеннями громадського порядку у центрі міста.

За даними "Медузи", поліція оглядає чоловіків на Тверській вулиці від Манежній площі до станції метро "Тверська". Деяких затримують і ведуть в автозаки. При цьому затримані не несуть ніяких транспарантів і не вигукують гасел.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах, у затриманих вилучають "зброю, ножі, засоби індивідуального захисту, кастети та інші заборонені засоби".

За даними "ОВС-Інфо", також затримання проходили у Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Красноярську, Пермі і Ростові-на-Дону, там затримано не менше 20 осіб.

Раніше 5 листопада у Москві поліція проводила затримання в районі Манежної площі і Тверського бульвару.

Опозиціонер В'ячеслав Мальцев неодноразово заявляв, що 5 листопада 2017 року у Росії відбудеться революція. Напередодні він повідомив про затримання понад сотню своїх прихильників по всій Росії.

Теми: Росія акції поліція
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