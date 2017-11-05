Мінкультури опротестувало незаконну “реконструкцію” Ханського палацу

Мінкультури України висловило рішучий протест незаконним роботам на території Бахчисарайського заповідника в анексованому Росією Криму.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Мінкультури вкрай обурене проведенням масштабних незаконних робіт на пам’ятці національного значення "Ханський палац", який відноситься до Історичного середовища столиці кримських ханів в місті Бахчисарай і внесений до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що під час знімання черепиці та старовинних дубових балок з Великої Ханської мечеті (Біюк Хан Джамі) було пошкоджено розписи 18-го століття. Також на фасаді будівлі пішли тріщини та обвалилася штукатурка через застосування для миття техніки зі струменем води під великим тиском. Цією ж технікою пошкодили Фонтан сліз (Олександрівський фонтан) та Катеринівську милю.

Також у міністерстві занепокоєні планами зведення навколо частини Головного корпусу Ханського палацу металевого навісу, оскільки через велику навантаженість металоконструкції існує загроза руйнування пам’ятки.

"Відповідне свідчить про цинічне порушення не лише суверенних прав нашої держави, а й положень таких міжнародних актів, як Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.05.1954 року та Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16.11.1972 року", - зазначають у відомстві.

У Мінкультури наголошують, що, відповідно до міжнародного права, догляд за культурною спадщиною окупованих територій повинна здійснювати держава-окупант.

"Відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території АР Крим покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм і принципів міжнародного права", - наголошується у повідомленні.

Мінкультури звернулося до міжнародної Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO) та Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM) з проханням звернутися до Росії з вимогою дотримання міжнародного права та відмови від дій, які шкодять культурній спадщині України.

Окрім того, відомство звернулося до кримської прокуратури, щоб та "вжила заходів реагування, спрямованих на встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності".

Як відомо, у анексованому Росією Криму проводять роботи у Ханському палаці в Бахчисараї, які руйнують історичну пам'ятку.

Ханський палац у Бахчисараї є найвідомішим музеєм, який пов'язаний з історією кримських татар, був літньою резиденцією кримських ханів Гіреїв. До складу комплекса входять палац, гаремний корпус, ханський цвинтар та мечеть.

Українська правда