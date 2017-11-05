Під Волновахою затримали помічника "коменданта ДНР"

2615 переглядів
Неділя, 5 листопада 2017, 16:02

Під Волновахою (Донецька обл) поліція затримали мешканця Макіївки, який працював на бойовиків.

Про це 5 листопада повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

"Чоловік майже все життя займався приватними перевезеннями на власному автомобілі, у серпні 2014 року прийшов до військової комендатури терористів. Його призначили помічником чергового коменданта. В обов’язки помічника чергового входило приймати виклики від мешканців та спрямовувати патрулі за вказаною адресою", - повідомили у поліції.

За свою роботу грошей чоловік не отримував, тільки продуктові набори, якими він забезпечував свою сім’ю.

У лютому 2015 року пособник бойовиків звільнився з комендатури та влаштувався експедитором на газовозі і перевозив автомобільне паливо з кордонів РФ.

Мешканець Макіївки зареєструвався у Волновасі як переселенець та планував отримувати українську пенсію. 

На в’їзді у Волноваху чоловіка затримали поліцейські та під час перевірки встановили його злочинну діяльність, яка передбачена ч. 1 ст. 256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" КК.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Теми: Донбас "ДНР" АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: Бойовики стріляли 26 разів, одного бійця поранено 5 листопада 2017, 13:45
Доба в АТО: 25 обстрілів, один боєць ЗСУ травмований 5 листопада 2017, 07:59
Волкер пропонує Україні не вносити в ООН свою резолюцію щодо миротворців 5 листопада 2017, 00:51
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
СЦКК: Бойовики провокують, імітуючи обстріли з боку ЗСУ
Лідер Каталонії здався бельгійській поліції
Мінкультури опротестувало незаконну "реконструкцію" Ханського палацу
Зарплата Луценка зросла до 172 тисяч
Усі новини
дизайн

Київський Orang+Utan потрапив у топ найкращих інтер'єрів кафе

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні

він і вона

Як чоловіки невдало просили своїх партнерок схуднути