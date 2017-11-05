Бойовики застосовують важке озброєння, поранено 2 військових

За останню добу бойовики застосовували важке озброєння, двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Зранку окупанти понад годину били із 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів по наших позиціях біля Водяного і Талаківки, що на Маріупольському напрямку. Українські воїни асиметрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики використовували 120-міліметровий міномет неподалік Новотошківки, а з гранатометів обстріляли підступи до Кримського і Нижньотеплого.

"У результаті однієї з цих провокацій був поранений ще один український захисник", - зазначили у штабі.

Окрім того, близько 15 години неподалік Донецька проросійські найманці випустили щонайменше 10 снарядів з реактивної пускової установки поблизу Опитного. Також бойовики вели вогонь із 120-міліметрових мінометів по українських опорних пунктах біля Авдіївки і Пісків.

Загалом цієї доби незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я.

Як повідомлялося, українська сторона СЦКК заявляє про провокації з боку бойовиків ОРДО, які імітують обстріли з боку Збройних сил України.

Українська правда