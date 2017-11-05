Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне

У неділю бойовики випустили майже 250 реактивних снарядів зі системи залпового вогню "Град" по Авдіївці та Опитному у Донецькій області.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Під удар з "Градів" практично одночасно потрапили населені пункти Авдіївка та Опитне. По Авдіївці російськими найманцями було випущено 137, а по Опитному – 110 реактивних снарядів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у штабі АТО не навели інформації про руйнування чи жертви внаслідок обстрілів.

"Цинічно порушуючи Мінські домовленості, незаконні збройні формування окремих районів Донецької області в черговий раз ставлять під загрозу життя мирних жителів", - зазначили у прес-центрі.

Як відомо, за останню добу бойовики застосовували важке озброєння, двоє українських військових отримали поранення.

Українська правда