У Києві вболівальники влаштували масову бійку
У Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку.
Як повідомили у столичному главку Нацполіції, участь у конфлікті брали понад 100 осіб.
"О 20:00 надійшло повідомлення про те, що на вул.Василя Касіяна у Голосіівському районі масова бійка. Коли правоохоронці прибули на місце, учасники почали розбігатися в різні боки. Поліцейські затримали близько 30 осіб. Усіх їх доставлять до управління поліціі для надання пояснень", - повідомили у поліції.
Інформація про потерпілих уточнюється.
Українська правда
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