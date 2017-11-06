"Paradise Papers": оприлюднили офшорний компромат на представників світової еліти

3112 переглядів
Понеділок, 6 листопада 2017, 00:31
The Guardian

Оприлюднені у неділю документи "Paradise Papers" показують приховані фінансові операції королеви Британії Єлизавети ІІ, великих компаній та членів кабінету Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

Повідомляється, що журналісти опрацювали 13,4 мільйонів файлів та виявили "податкові лазівки і резонансні ділові контакти високопоставлених осіб".

У документах зазначається, що близько 10 млн фунтів із приватних статків королеви Єлизавети ІІ були інвестовані у офшори - частина грошей надійшла до лізингової компанії BrightHouse, яку звинувачували у наживанні на бідних.

Також "Paradise Papers" показують фінансові зв'язки міністра торгівлі США Уілбура Росса з компаніями, які належать оточенню президента РФ Володимира Путіна.

Крім цього, повідомляється, що російські державні компанії - ВТБ Банк та "Газпром" - інвестували у Facebook і Twitter.

The Guardian пише про ухиляння від сплати податків таких корпорацій, як Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz та Bayer.

Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".

В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

Теми: офшори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розслідування: Мета офшору для "Рошен" - мінімізація податків, а не "сліпий траст" 5 листопада 2017, 20:55
60% експортних операцій проходять через офшори - ДФС 19 жовтня 2017, 22:20
Для підриву авто журналістки на Мальті використано пластикову вибухівку - ЗМІ 18 жовтня 2017, 09:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Paradise Papers": оприлюднили офшорний компромат на представників світової еліти
Бойовики з "Градів" обстріляли Авдіївку та Опитне
Розслідування: Мета офшору для "Рошен" - мінімізація податків, а не "сліпий траст"
Бойовики застосовують важке озброєння, поранено 2 військових
Усі новини
лайфхак

Як почати займатися спортом, коли геть немає часу

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні

таємниці віків

Містична порожнина всередині піраміди Хеопса