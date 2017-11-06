"Paradise Papers": оприлюднили офшорний компромат на представників світової еліти
Оприлюднені у неділю документи "Paradise Papers" показують приховані фінансові операції королеви Британії Єлизавети ІІ, великих компаній та членів кабінету Дональда Трампа.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.
Повідомляється, що журналісти опрацювали 13,4 мільйонів файлів та виявили "податкові лазівки і резонансні ділові контакти високопоставлених осіб".
У документах зазначається, що близько 10 млн фунтів із приватних статків королеви Єлизавети ІІ були інвестовані у офшори - частина грошей надійшла до лізингової компанії BrightHouse, яку звинувачували у наживанні на бідних.
Також "Paradise Papers" показують фінансові зв'язки міністра торгівлі США Уілбура Росса з компаніями, які належать оточенню президента РФ Володимира Путіна.
Крім цього, повідомляється, що російські державні компанії - ВТБ Банк та "Газпром" - інвестували у Facebook і Twitter.
The Guardian пише про ухиляння від сплати податків таких корпорацій, як Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz та Bayer.
Як відомо, навесні 2017 року учасники Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та Центру розслідування корупції і організованої злочинності OCCRP, які торік оприлюднили проект "Панама Пейперз", отримали доступ до нових документів: нове журналістське розслідування назвали "Передайз Пейперз" або "Документи з райських островів".
В цих документах також фігурує офшор президента Петра Порошенка. Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.
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