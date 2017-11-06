Південна Корея ввела нові санкції проти КНДР

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Понеділок, 6 листопада 2017, 03:28
CNN

Сеул запровадив односторонні санкції проти 18 громадян КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, фінансові обмеження стосуються 18 чиновників, які пов'язані з банками Північної Кореї та програмою ядерної зброї.

Повідомляється, що санкції "спрямовані на вичерпання незаконних грошових потоків Пхеньяну".

Як відомо, раніше США запровадили 180-денну заборону на відвідування Штатів літаками і суднами, які побували в Північній Кореї.

Теми: Південна Корея КНДР санкції
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