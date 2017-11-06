Тайфун "Демрі" у В'єтнамі: 27 загиблих

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Понеділок, 6 листопада 2017, 03:53

У В'єтнамі через тайфун "Демрі" загинули 27 людей, ще 22 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

За інформацією агентства, із зони стихійного лиха евакуювали 30 тисяч людей.

Через сильні дощі утворилася 30-кілометрова повінь на федеральній трасі в центральній провінції Тхиатхьєн-Хюе.

Повідомляється, що тайфун затопив понад 40 тисяч гектарів сільськогосподарських культур.

В аеропортах В'єтнаму скасовані десятки авіарейсів.

Теми: стихійне лихо
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